Bremen (SID) - Aufsteiger Werder Bremen meldet sich zurück, der Traditionsklub legt wieder los - und hofft, eine gute Rolle in der Bundesliga zu spielen. "Wir wollen nicht nur dabei sein, sondern zeigen, dass wir mithalten können", sagte Trainer Ole Werner (34) am Rande des Trainingsauftaktes am Mittwoch. Gegen das Starensemble von Bayern München oder den Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt um Mario Götze wollen die Hanseaten nach einem Jahr in der 2. Liga "unsere Haut so teuer wie möglich verkaufen".

Damit dies gelingt, kündigte Werner nach den Neuzugängen Niklas Stark, Amos Pieper und Dikeni Salifou weitere Transfers an. "Es ist klar, dass wir noch was machen müssen und machen werden", sagte Werner, der sich unter anderem noch im Mittelfeld und in der Offensive Verstärkungen wünscht: "Es wird in den nächsten Wochen noch etwas passieren."