Inmitten einer enttäuschenden Formel-1-Saison hat sich der Rennstall Alpine von Teamchef Otmar Szafnauer und Sportdirektor Alan Permane getrennt. Die beiden werden das Team nach dem Großen Preis von Belgien in Spa an diesem Wochenende verlassen, das bestätigte Alpine am Freitag. Szafnauer, erst seit 18 Monaten im Amt und davor bei Aston Martin aktiv, wird interimsweise von Bruno Famin ersetzt.

Für den Briten Permane, der 34 Jahre in verschiedenen Position für Alpine aktiv war, rückt Julian Rouse auf. Die Entscheidungen seien jeweils "gemeinsam und übereinstimmend" getroffen worden. Famin und Rouse werden erstmals nach der Sommerpause beim Großen Preis der Niederlande in Zandvoort (27. August) in ihren neuen Positionen arbeiten. "Wir wollen so schnell wie möglich um Siege und Meisterschaften mitfahren", sagte Famin in Spa: "Wir wissen, dass das nicht leicht ist, aber es ist das Ziel, und wir möchten uns kontinuierlich verbessern."

Für Alpine verläuft die Saison bislang nicht nach Plan, in der Konstrukteurswertung ist das Team nur auf Rang sechs. Die Fahrer Esteban Ocon und Pierre Gasly (beide Frankreich) belegen die Plätze zehn und zwölf. In vergangenen Jahr war Alpine noch der erste Verfolger des Spitzentrios Red Bull, Ferrari und Mercedes.