Köln (SID) - Der Formel-1-Rennstall Sauber hat die vakante Position des Teamchefs bei Alfa Romeo zum Teil besetzt: Der Rennstall von CEO Andreas Seidl gab am Donnerstag bekannt, dass Alessandro Alunni Bravi, bislang Managing Director von Sauber, nun zusätzlich die Rolle als Team Representative von Alfa Romeo ausfüllt. Sauber bestätigte dem Fachmagazin motorsport-total.com, die Position werde "im Hinblick auf die Aktivitäten am Rennwochenende eine vergleichbare Position mit der des Teamchefs sein".

In dieser Rolle werde der Italiener "das Team in allen offiziellen Funktionen an Rennwochenenden und abseits der Strecke repräsentieren", heißt es in einer Mitteilung von Sauber zu der neu geschaffenen Stelle. Seinen Posten als Managing Director soll Alunni Bravi (48) behalten.

Mit der Besetzung wird die Lücke geschlossen, die der Franzose Fred Vasseur als CEO und Teamchef hinterlassen hatte. Der 54-Jährige verließ den Rennstall im Dezember und trat bei Rekordweltmeister Ferrari als Teamchef die Nachfolge von Mattia Binotto an. Als Nachfolger Vasseurs auf beiden Posten wurde zunächst Seidl gehandelt, der Deutsche konzentriert sich nun aber auf die Position des CEO.