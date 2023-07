Auf dem Weg zu seinem sechsten Sieg in Serie hat Max Verstappen auch in Silverstone einen starken Start ins Wochenende hingelegt. Im ersten freien Training zum britischen Grand Prix drehte der Formel-1-Weltmeister in 1:28,600 Minuten die schnellste Runde, mehr als vier Zehntelsekunden trennten ihn bereits von seinem Red-Bull-Kollegen Sergio Perez auf Rang zwei.

Sonderlich aufschlussreich war die erste Session allerdings nicht, Alex Albon im meist nicht konkurrenzfähigen Williams folgte schon knapp hinter Perez auf Rang drei. Das Ferrari-Duo Charles Leclerc (+0,6) und Carlos Sainz (+0,7) belegte die Plätze fünf und sieben, drehte seine schnellen Runden allerdings zu Beginn der Session, als die Strecke noch langsamer war.

Die englischen Mercedes-Piloten Lewis Hamilton (+1,1) und George Russell (+1,2) verzichteten zum Auftakt ihres Heimrennens komplett auf die schnellste Reifenmischung und lagen zunächst nur auf den Rängen 12 und 14. Auch Nico Hülkenberg (+1,9) nutzte die weichen Reifen nicht und kam im Haas sehr gemächlich ins Wochenende, gleich hinter seinem Teamkollegen Kevin Magnussen lag er auf dem letzten Platz.

Verstappen hat seit dem Rennen in Miami Anfang Mai jeden Grand Prix gewonnen, ein Sieg am Sonntag (16.00 Uhr/Sky) wäre der sechste in Serie. Diese Marke erreichten in der Geschichte der Formel 1 bislang nur Sebastian Vettel, Alberto Ascari, Michael Schumacher und Nico Rosberg. In der WM hat er als Spitzenreiter bereits 81 Punkte Vorsprung auf Verfolger Perez.