Mit einigen Bedenken angereist - und zumindest im ersten Training geschlagen: Max Verstappen hat zum Auftakt des Großen Preises von Singapur die Bestzeit verpasst. In der ersten freien Session am Freitag landete der Weltmeister im Red Bull auf Rang drei, überraschend stark war schon wieder das Ferrari-Duo: Charles Leclerc lag in 1:33,350 Minuten auf Rang eins und hatte damit 78 Tausendstel Vorsprung auf seinen Teamkollegen Carlos Sainz.

Schon zuletzt beim Heimspiel in Monza hatte Ferrari nach ganz schweren Wochen plötzlich wieder überzeugt, Sainz holte die Pole Position und am Ende den dritten Rang.

Der Sieg in Italien ging an Verstappen, es war sein zehnter in Folge, Red Bull hat bislang jedes Rennen der Saison gewonnen - in Singapur rechnen sich die Weltmeister aber schlechtere Chancen aus als anderswo. Es werde "nicht das stärkste Wochenende" für sein Team, sagte Verstappen. Auch Lando Norris im McLaren und Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes lagen auf Rang vier und fünf nur wenige Hundertstel hinter Verstappen. Für Nico Hülkenberg reichte es im schwachen Haas nur zum 17. Rang.

Im 15. von 22 Saisonrennen am Sonntag (14.00 Uhr MESZ/Sky) kann Verstappen seinen dritten WM-Titel in Folge noch nicht perfekt machen. Bei optimalem Verlauf für Red Bull könnte allerdings die Team-WM bereits entschieden werden.