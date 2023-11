Die Sport-Höhepunkte am Sonntag.

Als Weltmeister steht Max Verstappen bereits seit Anfang Oktober fest. Beim Saisonabschluss in der Wüste von Abu Dhabi peilt der Dominator seinen 19. Saisonsieg im 22. Rennen an. Deutlich spannender ist der Kampf um Platz zwei in der Konstrukteurswertung. Auf diesem steht vor dem Saisonfinale Mercedes, hat aber nur vier Punkte Vorsprung auf Ferrari. Rennstart ist um 14.00 Uhr MEZ.

Der viermalige Gesamtweltcup-Sieger Johannes Thingnes Bö beginnt am Sonntag seine Mission Titelverteidigung. Der Startschuss im Einzelrennen über 20 Kilometer fällt um 14.30 Uhr. Ob Ex-Weltmeister Benedikt Doll nach seinem krankheitsbedingten Ausfall am Samstag dabei ist, ist noch offen. Bereits um 11.20 Uhr gehen die Frauen über die 15 km in die Loipe.