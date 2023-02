Felipe Drugovich wird den verletzten Stammpiloten Lance Stroll bei den anstehenden Testfahrten in Bahrain zur neuen Formel-1-Saison ersetzen.

Hamburg (SID) - Formel-2-Meister Felipe Drugovich (22) wird den verletzten Aston-Martin-Stammpiloten Lance Stroll (24) bei den anstehenden Testfahrten in Bahrain zur neuen Formel-1-Saison ersetzen. Das gab der Rennstall am Dienstag bekannt. Der Brasilianer Drugovich werde Donnerstagmorgen am Steuer sitzen, nach Nachmittag übernimmt dann Ex-Weltmeister Fernando Alonso (41) den AMR23. Die Besetzung für Freitag und Samstag werde noch kommuniziert.

Stroll hatte sich bei einem leichten Fahrradunfall verletzt. Ob auch sein Einsatz beim Saisonstart am 5. März gefährdet ist, ließ Aston Martin offen. Stroll selbst rechne mit einer "schnellen Genesung", hieß es.