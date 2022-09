Formel-2-Meister Felipe Drugovich steigt in die Formel 1 auf – wenn auch zunächst nur als Ersatzfahrer.

Köln (SID) - Formel-2-Meister Felipe Drugovich steigt in die Formel 1 auf – wenn auch zunächst nur als Ersatzfahrer. Sebastian Vettels Aston-Martin-Team gab am Montag bekannt, den 22-jährigen Brasilianer in seinen Fahrerpool aufzunehmen. Zudem beabsichtige man, Drugovich beim Saisonfinale im November von Abu Dhabi im ersten freien Training sowie beim sogenannten Young Driver Test nach dem letzten Saisonrennen einzusetzen.

2023 soll Drugovich dann ein umfangreiches Testprogramm am Steuer des Aston Martin der Saison 2021 absolvieren und an ausgewählten Grands Prix als Teammitglied teilnehmen. Stammfahrer in der kommenden Saison sind Ex-Weltmeister Fernando Alonso (Spanien) und der Kanadier Lance Stroll.

Als Titelgewinner darf Drugovich im kommenden Jahr nicht mehr in der Formel 2 starten.