Köln (SID) - Die Rennen der DTM werden auch in der kommenden Saison bei ProSieben zu sehen sein. Dies teilte der neue Serienbetreiber ADAC am Freitag mit. Die Qualifyings werden weiterhin bei ran.de übertragen. Die DTM startet vom 26. bis 28. Mai in Oschersleben in die Saison, insgesamt stehen acht Rennwochenenden in Österreich, den Niederlanden und Deutschland an.

Man freue sich auf die "hohe Motorsportkompetenz" von ProSieben, sagte ADAC-Sportpräsident Gerd Ennser. Der Sender habe "sich in der für die DTM wichtigen jungen Zielgruppe mit starken Marktanteilen durchgesetzt. Die DTM ist das Aushängeschild des deutschen Motorsports".

Nach dem Aus der bisherigen DTM-Dachorganisation ITR unter Führung des früheren Formel-1-Piloten Gerhard Berger hatte der ADAC im Dezember die Markenrechte an der DTM erworben.