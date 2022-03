Ex-Weltmeister Damon Hill hat die Formel-1-Führung für ihren Umgang mit der Explosion nahe der Rennstrecke in Dschidda kritisiert.

Köln (SID) - Ex-Weltmeister Damon Hill hat die Formel-1-Führung für ihren Umgang mit der Explosion nahe der Rennstrecke in Dschidda kritisiert. "Wie unpassend ist das? Kein Grund zur Beunruhigung. Das Rennen läuft. (...) Die Formel 1 spielt buchstäblich mit dem Feuer", schrieb der 61-jährige Brite, der als Experte für Sky UK tätig ist, bei Twitter.

Sein früherer Jordan-Teamkollege Ralf Schumacher, Co-Kommentator und Experte bei der deutschen Senderschwester, hat inzwischen gemeinsam mit einigen Kollegen die saudi-arabische Hafenstadt verlassen. Mit Kommentator Sascha Roos wird Schumacher vom Qualifying am Samstagabend und vom Rennen am Sonntag (19.00 Uhr MESZ) aus der Heimat berichten.

Jemenitische Huthi-Rebellen hatten am Freitagnachmittag in der Nähe der Rennstrecke in Dschidda eine Raffinerie angegriffen. Während des ersten freien Trainings auf dem Jeddah Corniche Circuit war nach einer Explosion plötzlich eine große Rauchwolke zu sehen, es roch nach verbranntem Öl.

Nach stundenlangen Zusammenkünften am Freitag mit Beteiligung der Formel-1-Führung, des Automobil-Weltverbandes FIA, der Teamchefs, saudi-arabischer Sicherheitsbehörden und der Fahrer wurde am Samstag schließlich bestätigt, dass am Ablauf festgehalten werden soll.