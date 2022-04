Ferraris Renaissance in der Formel-1-WM mobilisiert in Italien die Massen. Das vierte Saisonrennen am 24. April in Imola ist bereits ausverkauft.

Köln (SID) - Ferraris Renaissance in der Formel-1-WM mobilisiert in Italien die Massen. Alle Tickets für das vierte Saisonrennen am 24. April in Imola sind verkauft, erwartet werden 100.000 Fans. Erstmals nach zwei Pandemie-Jahren sind wieder Zuschauer auf den Tribünen zugelassen.

WM-Spitzenreiter Charles Leclerc (Monaco) will beim Heimspiel die Träume von einer neuen glorreichen Ferrari-Ära weiter befeuern. Letzter Ferrari-Sieger in Imola war 2006 Michael Schumacher, der insgesamt siebenmal in der Emilia-Romagna gewann. Leclerc siegte in diesem Jahr in Bahrain und Australien und führt die WM-Wertung mit 71 Punkten an.