Köln (SID) - Audi hat den nächsten geplanten Schritt vor dem Formel-1-Einstieg zur Saison 2026 vollzogen. Der deutsche Automobilkonzern hat eine Minderheitsbeteiligung an der Sauber-Gruppe erworben, wie das Unternehmen mit Sitz im Schweizer Hinwil am Montag mitteilte. Dies sei "ein wichtiger Meilenstein", so Sauber.

Audi hatte im vergangenen August seinen Einstieg in die Motorsport-Königsklasse perfekt gemacht und das Traditionsteam Sauber - derzeit unter den Namen Alfa Romeo Racing in den Startlisten - als Partner gewonnen.

Der Deutsche Andreas Seidl, zuletzt Teamchef bei McLaren, hat zu Jahresbeginn bei Sauber als Geschäftsführer angeheuert.