Der Vorsitzende des Großen Preises von Australien würde den Formel-1-Lauf Down Under gern als Nachtrennen austragen.

Melbourne (SID) - Singapur, Abu Dhabi, Bahrain, Dschidda, Las Vegas - und bald auch Melbourne? Der Vorsitzende des Großen Preises von Australien würde den Formel-1-Lauf Down Under gern als Nachtrennen austragen. "Es wäre fantastisch, wenn wir das hinbekommen würden. Ein großartiges Spektakel, aber auch großartig, um den Rest des Formel-1-Publikums zu erreichen", sagte Paul Little der Zeitung Melbourne Herald Sun.

Es stehe außer Frage, "dass mehr Menschen das Rennen sehen würden, wenn sie es zu einer vernünftigen Zeit am anderen Ende der Welt live sehen könnten", führte Little aus: "Ich denke, wir werden weiterhin die Möglichkeiten und die Durchführbarkeit einer solchen Übertragung prüfen." Das dritte Saisonrennen am Sonntag beginnt um 15 Uhr Ortszeit, in Deutschland ist es dann 7 Uhr, in New York 1 Uhr.

Allerdings räumte Little ein, dass bis zu einer solchen Umstellung Jahre vergehen würden: "So wie es heute ist, könnten wir kein Nachtrennen veranstalten, selbst wenn wir es wollten, ohne einen erheblichen Aufwand für die Beleuchtung zu betreiben."

Das Rennen in Melbourne findet - mit Ausnahme der coronabedingten Absagen 2020 und 2021 - seit 1996 statt. Oft markierte der Grand Prix im Albert Park den Saisonstart. Im vergangenen Jahr verzeichneten die Organisatoren mit fast 420.000 Menschen an den Veranstaltungstagen einen Rekord.