Die Formel 1 will den Zuschauern mehr Action auf der Strecke bieten und führt an Wochenenden mit Sprintrennen ein zweites Qualifying ein. Beim Großen Preis von Aserbaidschan in Baku wird es am Samstagvormittag eine eigene Quali für das Sprintrennen am Nachmittag geben. Das Qualifying für das Hauptrennen am Sonntag findet bereits am Freitag statt.

"Die Änderungen am Sprint beruhen auf dem Feedback von Fans, Fahrern, Medien und Sendern, um diesen Teil zu einem eigenständigen Teil des Wochenendes zu machen", teilte die Formel 1 mit. Zudem solle das Problem gelöst werden, "dass die Fahrer ihre Position im Hauptteil des Sprintrennens halten, um ihre Position für den richtigen Grand Prix nicht zu gefährden".

Bisher bestimmten die Ergebnisse des Sprintrennens die Startaufstellung des Hauptrennens. Mit den Änderungen werde man "drei Wettbewerbstage gegenüber zwei Tagen unter normalen Bedingungen haben", hieß es.

Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko hatte sich schon vor einigen Wochen für diese Entscheidung ausgesprochen. "Das wäre eine fairere Lösung. Das Sprintrennen wird auch spannender, weil man mehr riskieren kann", sagte Marko.

In Baku findet das erste von sechs Sprintrennen der Saison statt. Eingeführt wurden sie 2021. Die Punkteverteilung (8-7-6-5-4-3-2-1 für die ersten acht Fahrer) im Sprint bleibt von der Neuerung unberührt. Es wird dann aber nur ein freies Training an Sprint-Wochenenden geben.