73 Tage nach dem aufreibenden Finale der Saison 2021 kehrt die Formel 1 am 23. Februar in Barcelona auf die Rennstrecke zurück.

Köln (SID) - 73 Tage nach dem aufreibenden Finale der Saison 2021 kehrt die Formel 1 am 23. Februar in Barcelona auf die Rennstrecke zurück. Die Motorsport-Königsklasse bestätigte am Mittwoch die jeweils dreitägigen Vorsaison-Testfahrten auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya (23. bis 25. Februar) sowie auf dem Bahrain International Circuit (10. bis 12. März).

In Bahrain beginnt am 20. März auch die neue Saison, die mit 23 Rennen die umfangreichste der Geschichte werden soll. Bei den Tests kommen erstmals die neuen Rennwagen zum Einsatz, die nach grundlegend verändertem Reglement gebaut werden mussten.