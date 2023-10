Formel-1-Fans in Deutschland bekommen beim Großen Preis von Katar ein umfassendes Zusatzangebot von Sky angeboten.

Formel-1-Fans in Deutschland bekommen beim Großen Preis von Katar ein umfassendes Zusatzangebot von Sky. Wie der TV-Sender am Donnerstag bekannt gab, wird das Rennen am Sonntag (19.00 Uhr MESZ) auf dem Lusail International Circuit live und kostenlos auf allen Kanälen und Plattformen übertragen. Zudem gibt es die Premiere eines Streams im 9:16-Format auf dem TikTok-Kanal.

Mit dem Angebot für Social Media passe Sky sich den "sich verändernden Sehgewohnheiten der Zuschauer an", sagte Alessandro Reitano, Senior Vice President Sports Production. Für die Übertragung auf TikTok sicherte sich der Sender die Unterstützung der deutschen Formel-3-Pilotin Sophia Flörsch ( München), die als Kommentatorin zum Einsatz kommen wird.

Das Rennen am Sonntag wird mit großer Wahrscheinlichkeit zum Schaulaufen für Max Verstappen werden. Die Titelverteidigung des Weltmeisters ist nur noch rechnerisch zu verhindern, schon beim Sprintrennen am Samstag (19.30 Uhr MESZ/Sky) reicht dem Red-Bull-Dauersieger ein sechster Platz für den dritten Fahrertitel.