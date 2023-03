Lewis Hamilton (38) hat sich vor Beginn der neuen Saison nicht an das Schmuckverbot gehalten - und kommt dennoch um eine Strafe herum.

Sakhir (SID) - Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton (38) hat sich auch vor Beginn der neuen Saison nicht an das Schmuckverbot des Weltverbandes FIA gehalten - und kommt dennoch erneut um eine Strafe herum. "Wir haben beschlossen, keine weiteren Maßnahmen zu ergreifen, da es Bedenken gibt bezüglich einer Verunstaltung bei häufigen Versuchen, die Vorrichtung zu entfernen", teilte der Weltverband FIA am Freitag mit.

Der technische Delegierte der FIA hatte zuvor in einem Dokument vermerkt: "Mercedes hat für seinen Fahrer Lewis Hamilton nicht bestätigt, dass er sich an die Vorschrift hält, keinen Schmuck in Form von Piercings, Halsketten oder Uhren aus Metall zu tragen."

Alle anderen 19 Piloten erfüllten diesen Punkt des Sportlichen Reglements für die Saison 2023. Das geht aus dem Dokument hervor, das die FIA vor dem ersten freien Training zum Großen Preis von Bahrain (Sonntag, 16.00 Uhr MEZ/Sky) veröffentlichte.

Insbesondere Hamilton hatte sich in der vergangenen Saison gegen die Durchsetzung des Schmuckverbots, welches aufgrund von Sicherheitsbedenken erlassen wurde, aufgelehnt. Im Rahmen des Rennens in Miami war Hamilton demonstrativ mit mehreren Uhren, Ringen und Halsketten zu einer Pressekonferenz erschienen. "Mindestens zwei" Schmuckstücke könne er überhaupt nicht mehr abnehmen, sagte der Mercedes-Fahrer damals: "Und bei einem kann ich nicht erklären, wo es sich befindet."

Wie die FIA am Freitag mitteilte, hatte der Teamarzt von Mercedes eine Ausnahmegenehmigung beantragt, der sich die Sportkommissare nach Hinzuziehen des Medizinischen Delegierten der FIA anschlossen.