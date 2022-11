Köln (SID) - Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton ist im Land seines Idols Ayrton Senna zum Ehrenbürger Brasiliens ernannt worden. "Brasilien hat mein ganzes Leben lang einen wichtigen Platz in meinem Herzen eingenommen. Es ist meine zweite Heimat", sagte der 37 Jahre alte Brite bei der Zeremonie am Montag in der Hauptstadt Brasilia.

In einem blauen Anzug gekleidet erhielt Hamilton aus den Händen von Arthur Lira, Präsident der Abgeordnetenkammer, eine Medaille in den brasilianischen Nationalfarben Gelb und Grün. Lira bezeichnete den siebenfachen Weltmeister als "Brasilianer im Herzen".