Charles Leclerc droht die Führung in der Formel-1-WM an Titelverteidiger Max Verstappen zu verlieren.

Barcelona (SID) - Charles Leclerc droht die Führung in der Formel-1-WM an Titelverteidiger Max Verstappen zu verlieren. Der Ferrari-Star aus Monaco musste seinen Boliden beim Großen Preis von Spanien nach 28 von 66 Runden auf Rang eins liegend wegen technischer Probleme abstellen. Leclerc hatte vor dem sechsten WM-Lauf 19 Punkte Vorsprung auf Red-Bull-Pilot Verstappen.

"Nein, nein, nein! Ich habe keine Power mehr", funkte Leclerc, der immer langsamer wurde und seinen roten Rennwagen schließlich in der Ferrari-Garage abstellte.

Doch auch Verstappen hatte seine Sorgen: In der Frühphase des Rennens rutschte er einmal in den Kies. In der Folge hatte der Niederländer immer wieder Probleme mit seinem DRS-System - der bewegliche Heckflügel öffnete nur unregelmäßig, sodass Verstappen lange hinter Mercedes-Pilot George Russell festhing.