Sakhir (SID) - Der Weltmeisterrennstall Red Bull hat im ersten freien Training der Formel-1-Saison 2023 erwartungsgemäß für die Bestzeit gesorgt - allerdings nicht durch Doppelchampion Max Verstappen. Der Niederländer belegte auf dem Bahrain International Circuit den dritten Rang mit 0,617 Sekunden Rückstand auf seinen mexikanischen Teamkollegen Sergio Perez. Dazwischen schob sich Ex-Champion Fernando Alonso (Spanien/+0,438), der vom zurückgetretenen Sebastian Vettel offenbar einen deutlich verbesserten Aston Martin übernommen hat.

Rückkehrer Nico Hülkenberg (Emmerich) belegte im Haas zunächst Rang 14 (+2,285). Mercedes-Ersatzfahrer Mick Schumacher sah in der Garage des deutschen Rennstalls interessiert zu. Er verfolgte einen Auftakt, der für das über lange Jahre dominierende Team wenig verheißungsvoll verlief: Rekordweltmeister Lewis Hamilton belegte Rang zehn (+2,159), direkt dahinter folgte George Russell (beide England) im zweiten Mercedes (+2,208). Allerdings verzichtete Mercedes zunächst darauf, den weichsten und damit schnellsten Reifen aufzuziehen.

Dies tat auch Ferrari nicht, und auch die Scuderia war weit weg von der Spitze. Vizeweltmeister Charles Leclerc (Monaco) hatte als Fünfter 1,499 Sekunden Rückstand auf Perez (1:32,758 Minuten), der Spanier Carlos Sainz leistete sich einen schweren Dreher und wurde Letzter (+3,314).

Der Kanadier Lance Stroll, dessen Starterlaubnis nach einem Fahrradunfall erst am Donnerstag erteilt wurde, belegte im zweiten Aston Martin die sechste Position (+1,540). Bester Rookie war der Australier Oscar Piastri im McLaren als Zwölfter (+2,239).

Im zweiten freien Training um 16.00 Uhr MEZ ist in Bahrain die Sonne bereits untergegangen und das Flutlicht eingeschaltet. Dann finden die Piloten vergleichbare Bedingungen vor wie beim Qualifying am Samstag und beim Rennen am Sonntag (jeweils 16.00 Uhr MEZ/Sky).