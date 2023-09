Der Kanadier Lance Stroll hat sich für das Formel-1-Wochenende in Suzuka fit gemeldet. Der Aston-Martin-Pilot erklärte am Mittwoch bei X, er sei "bereit" für den Großen Preis von Japan (Sonntag, 7.00 Uhr MESZ/Sky). Der 24-Jährige war am vergangenen Samstag im Singapur-Qualifying heftig gecrasht und hatte auf seine Teilnahme am Rennen verzichtet.

Ersatzfahrer bei Aston Martin ist der amtierende Formel-2-Meister Felipe Drugovich. Der Brasilianer hatte den Sohn von Teameigner Lawrence Stroll bereits bei den Testfahrten vor der Saison im Februar in Bahrain vertreten, als dieser nach einem Fahrradunfall pausieren musste.