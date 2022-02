Barcelona (SID) - Erstmals bei den diesjährigen Formel-1-Testfahrten hat Serien-Konstrukteursweltmeister Mercedes den Takt vorgegeben. Neuzugang George Russell (England) drehte am dritten und letzten Tag in Barcelona in 1:19,233 Minuten bis zur Mittagspause die mit Abstand beste Runde.

Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) war mit 69 Runden der fleißigste Kilometersammler in den ersten vier Stunden, mit 0,523 Sekunden Rückstand belegte der Niederländer Rang zwei. Dicht dahinter (+0,591) reihte sich der viermalige Champion Sebastian Vettel (Heppenheim) ein, ehe er das Cockpit an seinen Aston-Martin-Teamkollegen Lance Stroll übergab.

Ferrari und McLaren, die an den ersten beiden Testtagen den stärksten Eindruck hinterlassen hatten, belegten durch den Monegassen Charles Leclerc (+0,598) bzw. den Engländer Lando Norris (+1,594) zunächst die Ränge vier bzw. sechs.

Nur neun Runden wegen eines Lecks drehte der Russe Nikita Masepin. Sein Haas-Bolide war am Freitag nicht mehr in den russischen Farben des Titelsponsors Uralkali lackiert. Das Team setzte damit ein Zeichen nach der russischen Invasion in der Ukraine am Donnerstag. Eine baldige Trennung von Uralkali und auch von Masepin wird offenbar geprüft.

Nach den Testfahrten in Barcelona üben Verstappen und Co. auch noch einmal in Bahrain (10. bis 12. März), ehe dort auf der Wüstenstrecke am Persischen Golf die Saison startet (20. März).