Der lang erwartete Auftakt in Las Vegas ist für die Formel 1 zum peinlichen Misserfolg geworden. Nach nur acht Minuten musste das erste freie Training am Donnerstagabend Ortszeit abgebrochen werden, aufgrund eines Problems mit einem Kanaldeckel auf dem Stadtkurs wurde es nicht wieder aufgenommen. Ob das zweite Training (9.00 Uhr MEZ/Sky) wie geplant stattfinden kann, war nach dem Abbruch völlig unklar.

Der Ferrari von Carlos Sainz war beim Überfahren eines Kanaldeckels offensichtlich schwer am Unterboden getroffen worden. Das Auto rollte daraufhin aus. Auch Alpine meldete einen Schaden am Chassis von Esteban Ocon.

"Es wird Zeit brauchen, um das Problem zu verstehen und die nötigen Maßnahmen zu treffen", teilte der Weltverband FIA zunächst mit und konnte nach wenigen Minuten ein erstes Ergebnis präsentieren: Der Betonrahmen um einen Schachtdeckel habe versagt, "wir müssen nun alle anderen Schachtabdeckungen überprüfen, was einige Zeit in Anspruch nehmen wird." Der Zeitplan für den weiteren Verlauf des Rennwochenendes müsse unter Umständen angepasst werden.

Einige Piloten hatten gerade die ersten Runden auf dem neuen Kurs gedreht, als die Streckenposten die Rote Flagge schwenkten. Sainz war auf dem Las Vegas Boulevard zum Stehen gekommen, Zeitlupenaufnahmen zeigten später eine deutliche Erschütterung am Auto des Spaniers, als er im hohen Tempo über den Kanaldeckel fuhr. Die Weltregie der Formel 1 zeigte diese Szenen indes nicht.

Der Grand Prix, der am Sonntagmorgen deutscher Zeit (7.00 Uhr/Sky) stattfinden soll, ist für die Rennserie ein großes Prestigeprojekt. Die Strecke führt unter Flutlicht vorbei an den wichtigsten Wahrzeichen der Stadt, das Event hat einen einzigartigen Stellenwert für die Vermarktung der Formel 1 in den USA und der ganzen Welt. Entsprechend war das Rennen in den vergangenen Wochen und Monaten beworben worden.