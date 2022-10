Mexiko-Stadt (SID) - Weltmeister Max Verstappen greift in der Formel 1 nach dem nächsten Sieg und einem Rekord. Der Red-Bull-Star sicherte sich am Samstag in 1:17,775 Minuten die Pole Position beim Großen Preis von Mexiko (Sonntag, 21.00 Uhr/Sky) und hat dabei das Mercedes-Duo George Russell und Lewis Hamilton im Nacken. Lokalmatador Sergio Perez, der entlang des Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko-Stadt lautstark gefeiert wurde, wurde Vierter.

Enttäuschend verlief die Zeitenjagd für die deutschen Piloten, die in 1:20,419 Minuten dieselbe Zeit fuhren. Mick Schumachers schnellste Runde in Q1 war wegen des Überfahrens der Streckenbegrenzung gestrichen worden, am Ende reichte es nur zum 15. Startplatz. Vettel startet im Aston Martin auf dem 16. Platz.

Verstappen würde mit seinem 14. Erfolg einen Rekord für die meisten Siege in einer Saison aufstellen. Seit seinem Triumph in Austin am vergangenen Wochenende teilt er sich den Bestwert mit Michael Schumacher (2004) und Sebastian Vettel (2013).

Die Rekorde sind aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Rennen in einem Jahr allerdings nur bedingt vergleichbar. 2004 hatte es 18 Rennen gegeben, 2013 waren es 19, die laufende Saison endet nach 22 Rennen in Abu Dhabi.