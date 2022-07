Formel-1-Pilot Zhou Guanyu (Alfa Romeo) steigt eine Woche nach seinem Horror-Unfall in Silverstone beim Großen Preis von Österreich wieder ins Auto.

Spielberg bei Knittelfeld (SID) - Formel-1-Pilot Zhou Guanyu ( Alfa Romeo) steigt eine Woche nach seinem Horror-Unfall in Silverstone beim Großen Preis von Österreich wieder ins Auto. "Ich habe den letzten medizinischen Check hinter mich gebracht und bin startklar", teilte der Chinese am Donnerstag in den Sozialen Netzwerken mit. Der 23-Jährige bedankte sich für die zahlreiche Unterstützung, die ihm "die Welt bedeutete".

Zhous Bolide war beim Rennen in Großbritannien direkt nach dem Start bei einem Crash auf den Kopf gedreht worden, über den Kies geflogen und erst nach einem Einschlag im Fangzaun zum Stehen gekommen. Vermutlich rettete dem Rennfahrer das Halo-System das Leben. "Das zeigt, dass jeder Schritt, den wir zur Verbesserung unserer Autos unternehmen, echte, wertvolle Ergebnisse bringt", sagte Zhou.