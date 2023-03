Dschidda (SID) - Formel-3-Meister Victor Martins (Team ART) kommt auch eine Etage höher bestens zurecht. Der Franzose holte im Sprintrennen der Formel 2 in Saudi-Arabien nach einer starken Aufholjagd den zweiten Platz und könnte an diesem Wochenende einen großen Sprung im Gesamtklassement machen: Im Hauptrennen am Sonntag (14.35 Uhr/Sky) steht Martins auf der Pole.

Der 21-Jährige, großes Talent aus der Akademie des Formel-1-Teams Alpine, hatte den ersten Startplatz im Qualifying am Freitag erobert. Für den Sprint am Samstag gilt die Reverse-Grid-Regel, wonach die besten zehn Piloten der Quali in umgekehrter Reihenfolge starten. Martins ging also als Zehnter ins Rennen, raste dann aber aufs Podest. Vor ihm stand letztlich nur noch der Japaner Ayumu Iwasa (Dams).

Martins fährt seine erste Saison im Unterbau der Formel 1, im vergangenen Jahr hatte er den Titel in der Formel 3 gewonnen. Favorit in der aktuellen Formel-2-Saison ist eigentlich Theo Pourchaire, Ersatzmann bei Alfa Romeo in der Königsklasse. Der Franzose schied am Samstag nach einer selbstverschuldeten Kollision mit dem britischen Ferrari-Junior Oliver Bearman (Prema) aus. Für das Hauptrennen droht Pourchaire nun obendrein eine Strafe.

Deutsche Piloten sind in dieser Saison in der Formel 2 nicht im Start.