Köln (SID) - DTM-Vizemeister Liam Lawson (Neuseeland/Carlin) hat die Gesamtführung in der Formel 2 erobert. Der 20 Jahre alte Red-Bull-Junior setzte sich mit dem Sieg beim zweiten Sprintrennen der Saison in Dschidda/Saudi-Arabien an die Spitze des Klassements. Zum Auftakt in Bahrain hatte Lawson bereits mit den Rängen zwei und drei überzeugt. Der bisherige Gesamtführende Theo Pourchaire (Frankreich/ART) blieb ohne Zähler.

Der Este Jüri Vips (Hitech) und der Brite Jake Hughes (Van Amersfoort Racing) komplettierten das Podium in einem unrhythmischen Rennen mit vier Safety-Car-Phasen in nur 20 Runden.

Der türkische Rookie Cem Bölükbasi von Charouz-Team verpasst hingegen die zwei Rennen an diesem Wochenende. Im freien Training am Freitag erlitt der 24-Jährige bei einem Unfall eine Gehirnerschütterung, am Samstag wurde er für nicht einsatzfähig erklärt.

Am Sonntag (15.35 Uhr MESZ/Sky) steht in Dschidda noch das Hauptrennen der Formel 2 auf dem Programm. Deutsche Nachwuchspiloten sind in dieser Saison nicht dabei.