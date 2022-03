Sakhir (SID) - Der Niederländer Richard Verschoor hat einen seltenen Sieg in der Formel 2 gefeiert. Der 21-Jährige vom Trident-Team gewann zum Saisonauftakt am Samstag den Sprint in Bahrain, es war sein insgesamt zweiter Erfolg im Unterbau der Formel 1. Schon im vergangenen Jahr war er hier gestartet.

Verschoor gewann vor den beiden Red-Bull-Junioren Jehan Daruvala (Indien/Prema) und Liam Lawson (Neuseeland/Carlin). Lawson hatte im Vorjahr in der DTM den Gesamtsieg als Vizemeister nur knapp verpasst. Am Sonntag (11.40 Uhr MEZ/Sky) steigt in Bahrain noch das Hauptrennen, deutsche Nachwuchspiloten sind in dieser Saison nicht am Start.