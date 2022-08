Spa-Francorchamps (SID) - Bei Ferrari machte Charles Leclerc dem viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel einst den Nummer-eins-Status streitig. Um erstmals die Meisterschaft in der Formel 1 zu gewinnen, will sich der Monegasse aber ein Beispiel am Heppenheimer nehmen. "Ich glaube immer noch an meine Titelchancen", sagte Leclerc bei der Pressekonferenz vor dem Großen Preis von Belgien (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky). Allerdings "brauche" er dafür eine Serie wie Vettel in der Saison 2013: "Wir müssen das versuchen."

Dieser hatte vor neun Jahren alle neun Rennen nach der Sommerpause für sich entschieden und damit seinen vierten und letzten Titel mit gewaltigem Vorsprung perfekt gemacht. Vettel war allerdings bereits WM-Spitzenreiter, als er seine Rekordserie hinlegte. Der 24-jährige Leclerc hingegen hat 80 Punkte Rückstand auf Titelverteidiger Max Verstappen (Niederlande/Red Bull).

Leclerc gewann drei Saisonrennen und wurde von Defekten sowie taktischen Fehlentscheidungen des Ferrari-Kommandostandes zurückgeworfen. Verstappen schied lediglich zu Saisonbeginn zweimal aus und entschied bereits acht Rennen für sich.