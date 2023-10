Die Rolle des Gejagten ist für Verstappen in der Formel 1 zur Gewohnheit geworden, am Sonntag schlüpft der Red-Bull-Star nun in die Rolle des Jägers.

Die Rolle des Gejagten ist für Max Verstappen in der Formel 1 längst zur Gewohnheit geworden, am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/Sky) schlüpft der Red-Bull-Star nun in die Rolle des Jägers - und hofft auf ein bisschen Spaß. In Austin startet der Weltmeister von sechsten Startplatz in den 18. WM-Lauf und will das Feld von hinten aufrollen. Die Chancen auf einen Erfolg stehen nicht allzu schlecht.

IN NEUE SPHÄREN

Den dritten Fahrer-Titel hat Verstappen seit Katar sicher, die Konstrukteurs-WM mit Red Bull steht schon länger fest. Trotzdem geht es für den Niederländer in Texas noch um etwas. Ein Sieg wäre der 50. in seiner Laufbahn. Zudem wackelt sein eigener Punktrekord (454) aus dem Vorjahr: Verstappen steht nach dem dominanten Sieg im Sprint von Austin bei 441 Zählern.

AUF AUGENHÖHE

Verstappen war im Sprint klar der schnellste Fahrer, dahinter geht es eng zu. Ferraris Pole-Setter Charles Leclerc zeigte in Austin konstant gute Leistungen, Rekordweltmeister Lewis Hamilton ist mit dem großen Update bei Mercedes zufrieden. Auch McLaren, das den 100. Grand Prix von Lando Norris feiert, fährt auf einem Level. Hamilton erwartet "einen guten Kampf mit Charles und Lando. Wir haben alle ein ähnliches Tempo. Wenn wir Max hinter uns halten können, wäre das großartig, aber wenn nicht, ist das auch kein Problem."

FRUST BEI HAAS

Alles neu und doch alles beim Alten: Haas ist nicht nur mit einer Sonderlackierung zum Heimrennen angereist, nein, mit einem großen Update sollte sportlich ein kräftiger Satz nach vorn gelingen. Die Realität ist ernüchternd. Das Team von Nico Hülkenberg fremdelt noch mit dem neuen Paket. Der Deutsche startet nur von Platz 16, die Chancen auf Punkte stehen schlecht. "Es war mühsam", sagte Hülkenberg nach Rang 15 im Sprint. Im Grand Prix droht ein ähnlich zäher Arbeitstag.