Budapest (SID) - Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat Sebastian Vettel nach dessen angekündigtem Karriereende gehuldigt. "Seb, es war mir eine Ehre, gegen Dich antreten zu dürfen und eine noch größere Ehre, Dich meinen Freund zu nennen", schrieb der 37 Jahre alte Brite bei Twitter: "Den Sport besser zu hinterlassen, als man ihn vorgefunden hat, ist immer das Ziel. Ich habe keine Zweifel, dass es aufregend, bedeutend und bereichernd ist, was auf Dich wartet."

Max Verstappen lobte Vettel ebenfalls in den höchsten Tönen. "Er hat so viel erreicht. Es ist verständlich, dass er aufzuhört. Er hatte eine großartige Karriere, hat viele Rennen und Meisterschaften gewonnen. Er ist ein großartiger Botschafter des Sports", sagte der Weltmeister: "Jetzt ist es für ihn an der Zeit, sein Leben mit der Familie zu genießen. Wir alle arbeiten so hart für das, was er erreicht hat."

Auch Ex-Weltmeister Nico Rosberg und Mick Schumacher würdigten die Leistungen Vettels, der am Ende der Saison als Formel-1-Fahrer aufhört. Rosberg beglückwünschte Vettel (35) zu einer großartigen Karriere. "Einer der Rivalen, die ich am meisten respektiert habe - eine absolute Legende des Sports", schrieb der 37-Jährige bei Twitter: "Vier Titel sind eine enorme Leistung und wohlverdient. Alles Gute für die Zukunft!"

Mick Schumacher nannte Vettel eine "Inspiration" und dankte ihm ebenfalls in den Sozialen Medien "für alles, was Du diesem Sport gegeben hast, den wir beide lieben. Ich freue mich auf unsere letzten gemeinsamen Rennen."

Für Ferrari-Pilot Carlos Sainz ist Vettel ein "Vorbild für uns alle, auch für die nachrückende Generation". Zudem sei Vettel sehr beliebt, betonte der Spanier: "Niemand im Paddock wird schlecht von ihm sprechen, das sagt eine Menge über seinen Charakter."