Trotz des bisher unbefriedigenden Saisonverlaufs will Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton seinen Vertrag mit Mercedes verlängern. "Ich bin bei Mercedes glücklich", sagte der 38-Jährige im Gespräch mit der italienischen Tageszeitung La Stampa: "Wir haben zwar noch keinen neuen Vertrag unterzeichnet, aber wir arbeiten daran."

Die Beziehung zu Motorsportchef Toto Wolff sei sehr positiv. "Ich bin seit 2013 bei Mercedes, wir haben uns sofort verstanden", sagte Hamilton: "Er hat mir nie gesagt, jetzt muss du das oder das ändern. Er hat mich immer akzeptiert, wie ich bin."

Der Ende 2022 zurückgetretene Sebastian Vettel war in all den Jahren Hamiltons Lieblingsgegner: "Er war immer derjenige, gegen den ich am liebsten gefahren bin." Sein junger Teamkollege George Russell mache "einen großartigen Job und ist immer begierig, von meiner Erfahrung und den Ingenieuren zu lernen", sagte Hamilton.

Wie lange er seine Karriere noch fortsetzen wird, lässt Hamilton vorerst offen. "Alles hängt davon ab, wie sehr ich mich anstrengen muss, um physisch und psychisch auf einem Toplevel zu bleiben." Seine Vorbilder seien NBA-Star LeBron James (38) und die erst vor einigen Wochen zurückgetretene Football-Legende Tom Brady (45): "Sie haben immer gezeigt, dass Alter keine Rolle spielen muss."