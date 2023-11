Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton - und Max Verstappen? Laut Red-Bull-Teamchef Christian Horner gehört Weltmeister nach seiner Gala-Saison nun zu den ganz Großen der Formel-1-Geschichte.

"Max war dieses Jahr einfach unglaublich. Ich glaube, keiner von uns hätte nach 2022 gedacht, dass wir das noch toppen können", sagte Horner am Rande des Saisonfinales in Abu Dhabi (Sonntag, 14.00 Uhr/Sky): "Aber jetzt steht er hier mit 18 Siegen in einer einzigen Saison, hat alle Rekorde gebrochen. Ich denke, dass er sich als Fahrer einfach ständig weiterentwickelt hat."

Verstappen ist mittlerweile dreimaliger Weltmeister, belegt nach Siegen Platz drei in der ewigen Bestenliste, hat die meisten Triumphe innerhalb einer Saison eingefahren - da "muss man anfangen, über ihn als einen der größten Namen im Sport zu sprechen. Ich denke, er hat sich seinen Platz dort verdient", sagte Horner über die Rennmaschine aus den Niederlanden: "Es ist phänomenal, dass er das mit 26 Jahren geschafft hat. Er hat noch eine Menge Rennen vor sich."

Mit einem weiteren Sieg in Abu Dhabi am Sonntag, es wäre der 19. im 22. und letzten Rennen des Jahres, könnte Verstappen mit dann 54 Grand-Prix-Siegen an Sebastian Vettel vorbeiziehen und zur alleinigen Nummer 3 der ewigen Bestenliste aufsteigen. Es wäre "natürlich verrückt, das ist eine unglaubliche Zahl, und es wäre toll, wenn das klappt", sagte Verstappen.

Wenn es nicht jetzt gelingen sollte, dann vermutlich im nächsten Jahr. Auch nach seinem dritten WM-Titel in Serie ist der Red-Bull-Pilot hungrig auf mehr und "sehr konzentriert auf das, was vor mir liegt", sagte Verstappen: "Hoffentlich haben wir auch nächstes Jahr wieder ein konkurrenzfähiges Auto und können diesen Schwung fortsetzen und mehr Rennen gewinnen." Lediglich die beiden siebenmaligen Weltmeister Hamilton (103) und Schumacher (91) haben mehr Grand-Prix-Siege auf dem Konto als Verstappen.