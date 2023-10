Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg gibt sich vor dem Großen Preis von Katar (Sonntag, 19.00 Uhr MESZ/Sky) keinen Illusionen hin. "Wir versuchen zu überleben - und dann alle Augen auf Austin", sagte der Haas-Pilot am Donnerstag. Der 36-Jährige wartet seit dem Sprint in Spielberg/Österreich Anfang Juli auf WM-Punkte.

"Wir haben nur stumpfe Waffen und können mit den anderen Teams nicht kämpfen", hatte Hülkenberg nach dem Großen Preis von Japan vor knapp zwei Wochen ernüchtert erklärt. Der Wüstenkurs von Lusail sei der Strecke in Suzuka ähnlich, unterstrich der Emmericher: "Man braucht auch hier viel Anpressdruck und Balance, dann hat man eine gute Chance - leider waren wir aber in Suzuka nicht sehr schnell."

Der Haas-Rennwagen ist ein Reifenfresser, der nach oft guten Qualifyings in den Rennen regelrecht durchgereicht wird. Für den Heim-Grand-Prix des Teams in Austin/Texas am 22. Oktober wird Haas aber ein umfangreiches Upgrade einsetzen, das die Trendwende bringen soll. "Wir warten da sehr lange drauf und freuen uns", sagte Hülkenberg, der bei dem Rennstall noch bis Ende 2024 unter Vertrag steht.