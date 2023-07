Nico Hülkenberg sieht seine Zukunft in der Formel 1 auch im kommenden Jahr beim Haas-Rennstall. "Aktuell stehen die Sterne und die Zeichen so, dass die Ehe weitergehen wird", sagte der 35-Jährige im neuen Format "30 Minuten", das am Samstag nach dem Sprintrennen in Spielberg um 17.30 Uhr bei Sky Sport F1 erstmals ausgestrahlt wird.

Allerdings soll auch Ende 2024 in der Formel 1 noch nicht Schluss sein für den gebürtigen Emmericher. Auf die Frage von Sky-Moderator Peter Hardenacke, ob er sich für ein Top-Team reif fühle, antwortete Hülkenberg: "Absolut". Der Wahl-Monegasse führte aus: "Auf dem Fahrermarkt wird Ende 2024 einiges passieren, da laufen einige Verträge aus. Ich werde mich so attraktiv wie möglich zeigen."

Obwohl er auch nach 189 Formel-1-Rennen noch auf einen Podestplatz wartet, blickt Hülkenberg zufrieden auf seine bisherige Karriere - und ist sich sicher, dass dies auch eines Tages als Motorsportrentner so sein wird: "200 oder 250 Grand Prix fährt keiner, der Fallobst ist. Das spricht dann für sich selber."

An ein Karriereende denkt Hülkenberg, einer der älteren Fahrer im Feld, allerdings noch lange nicht. "Aktuell kann ich mir sehr gut vorstellen, noch einige Jahre zu fahren. Aber ich lasse das auf mich zukommen. Alles was noch kommt, ist Zugabe", meinte er.