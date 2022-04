Köln (SID) - Im Regen von Imola hat WM-Spitzenreiter Charles Leclerc erneut einen starken Eindruck hinterlassen und seinen Rivalen Max Verstappen (Red Bull) abgehängt. Unbeeindruckt von den schwierigen Bedingungen drehte der 24-Jährige beim Ferrari-Heimspiel im ersten freien Training zum Großen Preis der Emilia-Romagna in 1:29,402 Minuten mit Abstand die schnellste Runde, Verstappen hatte als Dritter schon fast anderthalb Sekunden Rückstand. Zweiter wurde Leclercs Teamkollege Carlos Sainz (+0,877) im zweiten Ferrari.

Mick Schumacher zeigte auf der nur langsam abtrocknenden Strecke als Fünfter (+3,586) eine starke Vorstellung, Ex-Weltmeister Sebastian Vettel (Aston Martin) schaffte es auf Platz acht (+3,963).

In Imola hatte es im Tagesverlauf teilweise heftig geregnet. Für das Qualifying am Nachmittag (17.00 Uhr/Sky) vor dem Sprintrennen am Samstag (16.30 Uhr) waren bessere Bedingungen vorausgesagt. Im Sprint wird die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky und RTL) entschieden.