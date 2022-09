Max Verstappen und Red Bull kommen langsam in Schwung, auf eine weitere Machtdemonstration beim Heimspiel des Weltmeisters deutet aber nichts hin.

Zandvoort (SID) - Max Verstappen und Red Bull kommen beim Großen Preis der Niederlande langsam in Schwung, auf eine weitere Machtdemonstration beim Heimspiel des Weltmeisters deutet bislang aber nichts hin. In der Generalprobe zum Qualifying war wie schon am Freitag Charles Leclerc schnellster Mann im Feld, Verstappen lag als Dritter immerhin nur noch anderthalb Zehntelsekunden hinter dem Ferrari-Piloten.

Schneller war noch George Russell im Mercedes, dem nur sechs Hundertstel auf Leclerc fehlten. Auch die Plätze vier bis sechs gingen durch Carlos Sainz (Ferrari/+0,3), Lewis Hamilton (Mercedes/+0,5) und Sergio Perez (+0,5) an die Top-Rennställe, es deutet sich im Qualifying am Samstagnachmittag (15.00 Uhr/RTL und Sky) ein Dreikampf um die besten Startplätze an.

Sebastian Vettel (+0,8) kam im Aston Martin als Achter ordentlich ins Wochenende, auch Mick Schumacher bewegte sich als Neunter (+0,9) in den Top 10. Der Deutsche war dabei erneut schneller als sein Teamkollege Kevin Magnussen (11.) und sendete damit ein wichtiges Zeichen: Schumacher ist bei Haas noch ohne Vertrag für 2023, er fährt aktuell um seine Zukunft in der Formel 1.

Verstappen hat die vergangenen drei Rennen gewonnen, zu seinem Heimspiel in Zandvoort reiste er daher eigentlich als klarer Favorit. Im WM-Klassement liegt er als Spitzenreiter 93 Punkte vor Teamkollege Perez, erster "echter" Verfolger ist Leclerc mit schon 98 Punkten Rückstand.