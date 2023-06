Ferraris Starpilot Charles Leclerc sorgt sich um den aktuellen Zustand seines Teams in der Formel-1-WM 2023 - und damit auch um seine eigene Zukunft. "Die Fehler und Pannen in Spanien waren besorgniserregend", sagte der 25-jährige Monegasse im Vorfeld des kanadischen Grand Prix am Sonntag (20.00/Sky) in Montreal: "Wir müssen alle Hintergründe aufdecken und das Auto schneller machen."

Das gesamte Team "einschließlich der beiden Fahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz" müsse Druck machen, um die Lücke zu den unerreichbar scheinenden Red Bull zumindest deutlich zu verkleinern, forderte Leclerc: "Vor allem geht es um unsere Geschwindigkeit im Rennen, das ist das Hauptproblem."

Beim siebten Saisonrennen vor zwei Wochen in Barcelona erlebte Ferrari ein kleines Debakel. Leclerc, der als Elfter außerhalb der Punkteränge landete, klagte anschließend über permanentes Über- und Untersteuern, zudem funktionierte das Reifenmanagement so gut wie gar nicht. Carlos Sainz hatte als Fünfter mehr als eine halbe Minute Rückstand auf Sieger Max Verstappen - Welten in der Formel 1.

Am vergangenen Wochenende lenkte sich Leclerc bei einem Abstecher zu den 24 Stunden von Le Mans ab. Ob er darüber nachdenke, den Klassiker im Department Sarthe einmal selbst zu fahren? "Ich schließe niemals etwas aus, also: Warum nicht?"