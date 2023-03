Dschidda (SID) - Weltmeister Max Verstappen geht das zweite Rennen der Formel-1-Saison unter erschwerten Bedingungen an. Der Red-Bull-Pilot litt in der Woche vor dem Grand Prix von Saudi Arabien am Sonntag (18.00 Uhr MEZ/Sky) unter einer Magenverstimmung und verschob seine Anreise um einen Tag. Das teilte Verstappen am Donnerstag via Twitter mit.

"Ich fühle mich wieder gut, nachdem ich ein paar Tage nicht fit war", schrieb der 25-Jährige: "Ich musste daher meinen Flug verschieben, vor Freitag werde ich nicht an der Strecke sein."

Verstappen verpasst damit seine üblichen Medienaktivitäten am Donnerstag, das erste freie Training steigt am Freitag um 14.30 Uhr MEZ. Der Niederländer und sein Teamkollege Sergio Perez ( Mexiko) hatten beim Saisonauftakt in Bahrain einen ungefährdeten Doppelsieg eingefahren.