Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko hat sich zur Zukunft des Formel-1-Schwesterteams AlphaTauri geäußert und einen möglichen Verkauf ausgeschlossen. "Nach internen Überlegungen, was und wie man es machen will, haben wir uns dafür entschieden, dass AlphaTauri weiterhin im Besitz von Red Bull bleibt", sagte Marko im Interview mit RTL/ntv und sport.de: "Aber es wird näher an Red Bull Racing herangerückt."

So werde beispielsweise die Aufteilung zwischen England und Italien neu geregelt. "Es kommen zwei neue Geschäftsführer, das ist der Peter Bayer und Laurent Mekies von Ferrari. Wir wollen AlphaTauri kontinuierlich als eines der führenden Mittelfeldteams sehen", sagte Marko.

Der Junior-Rennstall sei im vergangenen Jahr "unter den sportlichen Erwartungen geblieben", sagte Marko: "Für Herrn Mateschitz (der verstorbene Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz, d. Red.) war es aber immer ein ganz wesentlicher Bestandteil der Rennphilosophie. Denn über AlphaTauri sind sehr viele junge Leute gekommen."