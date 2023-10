Die spanische Rennfahrerin Marta Garcia hat die Premierensaison der Frauen-Rennserie F1 Academy gewonnen. Im Rahmenprogramm des Formel-1-Grand-Prix im US-amerikanischen Austin siegte die 23-Jährige im ersten von drei Rennen und krönte sich damit zur Meisterin. Neben der Prema-Pilotin standen die Britin Abbi Pulling von Rodin und ART-Fahrerin Lena Bühler aus der Schweiz auf dem Podium. Für Garcia war es der siebte Saisonsieg.

Die F1 Academy folgte auf die W-Series und ist eine Rennserie nur für Frauen. Sie soll ihnen den Weg in die Formel 1 ermöglichen. F1-Academy-Pilotin Bianca Bustamente wurde beispielsweise im Rahmen des US-GP als erste Frau in das Fahrerentwicklungsprogramm des Traditionsrennstalls McLaren aufgenommen. Garcia dürfte mit ihren starken Leistungen und dem Titel bei den F1-Teams für Aufsehen gesorgt haben.

In der kommenden Saison gehen die Fahrerinnen bei sieben Rennwochenenden an den Start. Gefahren wird auf den Formel-1-Strecken in Saudi Arabien, Miami, Spanien, den Niederlanden, Singapur, Katar und Abu Dhabi. Die Spanierin wird dabei als Titelverteidigerin an den Start gehen.