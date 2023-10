Der frühere US-Rennfahrer Michael Andretti legt auf dem erhofften Weg in die Formel 1 mit seinem Zukunftsprojekt offenbar einen Stop im Kölner Windkanal ein. "Unser Auto wird nächste Woche im Windtunnel sein", sagte der 60-Jährige am Rande des Großen Preises der USA in Austin im Interview mit Sky Sports.

Wie das Fachportal "motorsport.com" berichtete, will Andretti im Toyota-Entwicklungszentrum im Stadtteil Köln-Marsdorf einen Rennwagen testen. Sein Team habe "bereits ein Auto in der Spezifikation für 2023 gebaut", sagte der Amerikaner, der frühestens 2025 mit seinem Rennstall in der Motorsport-Königsklasse starten will.

Andrettis Bewerbung hatte bereits Anfang des Monats die Zustimmung des Weltverbands FIA erhalten. Von den Teams gibt es dagegen ablehnende Reaktionen, sie befürchten finanzielle Einbußen - der Neuling müsse schon für deutlich höhere Erlöse sorgen. Dies will ohnehin auch das Formel-1-Management FOM erreichen, welches nun die Verhandlungen führen und eine Entscheidung treffen muss.