Köln (SID) - Mit dem neuen Fahrerduo Valtteri Bottas (Finnland) und Zhou Guanyu (China) hat Alfa Romeo am Sonntag sein Auto für die Formel-1-Saison 2022 vorgestellt. "Ich kann es kaum erwarten, mit diesem Auto erstmals in der Startaufstellung zu stehen", sagte der 22-jährige Zhou, der erste chinesische Stammfahrer in der Königsklasse.

Der zehn Jahre ältere Bottas, in den letzten fünf Jahren Teamkollege von Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) bei Mercedes, findet es "aufregend, dass wir alle nicht wissen, wie das erste Rennen unter dem neuen Reglement laufen wird". Der Saisonstart ist am 20. März in Bahrain.

Die Formel 1 geht in diesem Jahr mit komplett neuen Autos an den Start, die Aerodynamik-Richtlinien haben sich gravierend verändert - dadurch soll auf der Strecke mehr Spannung entstehen, mehr echte Rad-an-Rad-Duelle sollen möglich sein.

Die große Hoffnung: Die Vormachtstellung von Red Bull mit Verstappen und Mercedes mit Hamilton wird beendet, auch kleinere Teams haben Chancen auf Siege. Zumal die Mittel der Rennställe angeglichen wurden, 2022 ist bereits das zweite Jahr unter der neuen Budgetobergrenze.