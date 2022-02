Köln (SID) - Sebastian Vettels früherer Boss bei Aston Martin wechselt innerhalb der Formel 1 zum Kontrahenten Alpine. Wie der französische Rennstall am Donnerstag bekannt gab, wird Otmar Szafnauer in der am 20. März beginnenden Saison den Posten des Teamchefs übernehmen.

Der in Rumänien geborene US-Amerikaner Szafnauer (57) hatte seinen Stuhl bei Aston Martin Anfang Januar geräumt, sein Wechsel zum Team von Ex-Weltmeister Fernando Alonso (Spanien) und dem Franzosen Esteban Ocon galt als Formsache. Zusätzlich übernimmt der Franzose Bruno Famin bei Alpine die Verantwortung für die Motorenabteilung.

In der vergangenen Saison fungierten bei Alpine Davide Brivio als Rennleiter und Marcin Budkowski als Exekutivdirektor. Während Budkowski das Team verlässt, übernimmt Brivio bei Alpine eine andere Aufgabe.