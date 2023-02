Köln (SID) - Pascal Wehrlein hat sein kompliziertes Formel-E-Wochenende in Hyderabad/Indien mit einem guten Resultat abgeschlossen. Der frühere Formel-1-Pilot, der die vergangenen zwei Rennen gewonnen hatte, belegte am Samstag den vierten Platz. Am Freitag war er nach einem schweren Unfall im Training im Krankenhaus versorgt worden, das Qualifying am Samstag beendete der Porsche-Pilot als Neunter. Wegen vermeintlichen Blockierens eines Rivalen musste er jedoch drei Positionen weiter hinten starten.

Das Ergebnis mache ihn "auf jeden Fall glücklich", sagte Wehrlein bei ProSieben: "Ich bin trotzdem nicht ganz zufrieden, es gab ein paar Dinge, die wir noch verbessern können." Wehrlein, der nach vier Rennen als Gesamtführender 18 Punkte Vorsprung auf seinen britischen Verfolger Jake Dennis hat, ergänzte, er habe "noch Schmerzen" von dem Unfall, "aber das merkt man im Auto nicht."

Den Sieg sicherte der Franzose Jean-Eric Vergne vor dem Neuseeländer Nick Cassidy und Antonio Felix da Costa aus Portugal. Wehrlein fiel beim Start zunächst zurück, behielt in einem turbulenten Rennen mit mehreren Unfällen aber den Durchblick und profitierte auch von einer späten Safety-Car-Phase.

Der dreimalige DTM-Champion Rene Rast im McLaren schied nach einer Kollision kurz vor dem Ende aus. Maximilian Günther wurde 13., Andre Lotterer Neunter.