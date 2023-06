Die weitere Zusammenarbeit zwischen Rekordweltmeister Lewis Hamilton und Mercedes über die Formel-1-WM 2023 hinaus steht nach wie vor in den Sternen. "Ich habe nichts zu sagen", lautete Hamiltons Antwort auf eine entsprechende Frage im Vorfeld des kanadischen Grand Prix am Sonntag (20.00/Sky) in Montreal: "Wir haben eine gute Beziehung, wir hatten zuletzt einige gute Gespräche - that's it."

Hamilton, dessen aktueller Vertrag Ende des Jahres ausläuft, hatte in den vergangenen Wochen mehrfach betont, bei Mercedes bleiben zu wollen. "Ich bin seit 2013 hier, wir haben uns sofort verstanden", sagte Hamilton über seine Beziehung zu Motorsportchef Toto Wolff: "Er hat mir nie gesagt, jetzt musst du das oder das ändern. Er hat mich immer akzeptiert, wie ich bin."

In Kanada wollen Hamilton und sein britischer Landsmann George Russell den Auftrieb nutzen, den ihnen die Plätze zwei und drei beim letzten Rennen in Barcelona gegeben haben. "Alle haben seit Spanien das Gefühl: Da geht was", sagte der siebenmalige Weltmeister, der den bis dato letzten seiner insgesamt 103 Grand-Prix-Siege im Dezember 2021 in Saudi-Arabien holte.