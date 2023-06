Tierschützer haben mit einem eindringlichen Appell an Lewis Hamilton für Aufsehen gesorgt - und dabei auch laute Kritik an der Formel 1 geübt.

Tierschützer haben mit einem eindringlichen Appell an Lewis Hamilton für Aufsehen gesorgt - und dabei auch laute Kritik an der Formel 1 geübt. Gemeinsam mit Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff saß Hamilton auf einer Bühne des Forbes Iconoclast Summit in New York, als Aktivistinnen und Aktivisten der Tierrechtsorganisation PETA den Raum betraten.

Ihr Protest richtete sich gegen das Iditarod, das längste Hundeschlittenrennen der Welt, das jährlich in Alaska stattfindet. Die Formel-1-Eigner Liberty Media, so der Vorwurf, unterstützen die "grausame" Veranstaltung durch ein Sponsoring über ihre Tochtergesellschaft GCI.

"Nutzen Sie ihren Einfluss, bitten Sie die Formel-1-Eigner, ihre Verbindungen zu kappen", rief eine Aktivistin, ein anderer fügte an: "Wir lieben Sie, Lewis, wir wissen, dass Sie ein Verbündeter sind." Der sichtlich überraschte Hamilton, seit Jahren vegan und selbst im Tierschutz aktiv, reagierte mit einem hochgestreckten Daumen.

Laut PETA beendet gerade einmal die Hälfte der startenden Hunde das Rennen über gut 1850 km. In diesem Jahr seien 175 Hunde von der Strecke gezogen worden, wegen Erschöpfung, Krankheit, Verletzungen oder anderer Gründe. "Anders als Formel-1-Fahrer bei ihren Rennen sind die Hunde keine freiwilligen Teilnehmer", teilte PETA mit: "Sie werden gezwungen, vier Marathons am Tag zu laufen, das ganze bis zu zwei Wochen lang durch Schnee, Eis und harten Wind. Der 'Lohn' für viele ist der Tod."

Andere weltweit agierende Unternehmen haben nach Angaben von PETA ihre Verbindungen zum Iditarod angesichts der Bedingungen für die Tiere bereits beendet.