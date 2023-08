Max Verstappen hat sich die Pole Position für seinen Heim-Grand-Prix gesichert und greift nun nach einem zehn Jahre alten Formel-1-Rekord. Der Weltmeister im Red Bull drehte am Samstag im Qualifying von Zandvoort die schnellste Runde und verwies Lando Norris im McLaren und Mercedes-Pilot George Russell auf die Plätze zwei und drei. In einer chaotischen Zeitenjagd gab es zwei Unterbrechungen durch Rote Flaggen.

Im Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) greift Verstappen nun nach seinem neunten Sieg in Folge. Eine solche Serie schaffte bislang nur Sebastian Vettel, in der Saison 2013 saß er dabei ebenfalls im Red Bull.

Verstappen steht im 13. Rennen der Saison bereits zum achten Mal auf der Pole Position. Williams-Pilot Alex Albon überraschte als Vierter, Verstappens Teamkollege Sergio Perez zeigte als Siebter eine weitere enttäuschende Leistung.

Das vom Regen beeinflusste Qualifying lief unter anderem auch für Rekordweltmeister Lewis Hamilton äußerst enttäuschend, der Mercedes-Pilot landete nur auf Platz 13. Nico Hülkenberg, der seinen Vertrag am Donnerstag für 2024 erneuert hatte, schaffte es im schwachen Haas immerhin ins Q2, startet aber nur von Rang 15.

Im Training hatte Daniel Ricciardo einen Mittelhandbruch erlitten, das verschaffte Liam Lawson ein sehr kurzfristiges Formel-1-Debüt bei AlphaTauri. Der Neuseeländer landete wenig überraschend auf dem letzten Platz.

Im WM-Klassement führt Verstappen zum Start aus der Sommerpause mit 314 Punkten deutlich, Perez liegt als Zweiter bereits 125 Zähler zurück. Noch zehn Rennen sind in diesem Jahr zu absolvieren.