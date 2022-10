Köln (SID) - Der Kölner TV-Sender RTL würdigt Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher im November mit der Free-TV-Premiere der Dokumentation "SCHUMACHER". Der Film wird am 13. November im Anschluss an die Übertragung des Großen Preises von Brasilien (21.15 Uhr) ausgestrahlt. Das Rennen in Sao Paulo ist eines von vier Rennen, das RTL in der laufenden Saison überträgt.

In der Dokumentation kommen neben Schumachers Vater auch sein Bruder Ralf, Ehefrau Corinna, die gemeinsamen Kinder Gina und Mick sowie seine engsten Wegbegleiter zu Wort.