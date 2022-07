Silverstone (SID) - Ferrari-Pilot Carlos Sainz jr. hat sich im Regenchaos von Silverstone überraschend die Pole Position zum Großen Preis von Großbritannien am Sonntag (16.00 Uhr/RTL und Sky) gesichert. Der Spanier setzte sich unter widrigen Bedingungen auf der Traditionsstrecke gegen Weltmeister Max Verstappen ( Niederlande) und seinen Teamkollegen Charles Leclerc (Monaco) durch. Für Sainz war es die erste Pole der Karriere.

"Am Ende hatte ich eine Runde, von der ich nicht dachte, dass sie so besonders ist - und dann war es die Pole. Das ist etwas überraschend", sagte Sainz glücklich. "Platz zwei ist okay. Das Auto ist gut. Wir werden sehen, was das Rennen bringt", sagte Verstappen, der wegen eines Drehers von Leclerc seine letzte schnelle Runde hatte abbrechen müssen.

Ein kleines Desaster erlebten Ex-Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim) und Mick Schumacher. Vettel landete einen Tag vor seinem 35. Geburtstag in seinem Aston Martin nur auf Rang 18, Schumacher wurde Vorletzter - ein herber Rückschlag für den Haas-Piloten, der am Sonntag eigentlich seine ersten WM-Punkte anpeilen wollte. Für das Rennen wird besseres Wetter erwartet, umso schwieriger wird es werden, Positionen gutzumachen. Fanliebling und Lokalmatador Lewis Hamilton ( Mercedes) geht als Fünfter in sein Heimspiel.

Titelverteidiger Verstappen führt die WM vor dem zehnten Rennen der Saison mit 46 Punkten Vorsprung souverän an, der 24-Jährige hat sechs der bisher neun Rennen gewonnen.